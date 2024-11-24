فاز التحالف الذي يقوده حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنحو 80 % من مقاعد المجلس التشريعي الإقليمي بولاية ماهاراشترا أغنى ولايات الهند التي تضم مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل ثلاثة أيام أن تحالف "ماهايوتي" بقيادة حزب "بهاراتيا جاناتا" فاز بتفويض واسع في ماهاراشترا حيث حصل حزب بهاراتيا جاناتا على 132 مقعدا من أصل 288 مقعدا فيما فاز حزب "شيف سينا" بقيادة إكناث شيندي بـ 57 مقعدا وحصل حزب المؤتمر الوطني بقيادة أجيت باوار على 41 مقعدا ليحصل التحالف اليميني المسمى "ماهايوتي" المكون من هذه الاحزاب الثلاثة على 230 مقعدا وهي أغلبية كاسحة في المجلس التشريعي.

ولكن في ولاية جهارخاند (الواقعة شرق الهند والغنية بالمعادن) خسر تحالف حزب مودي نتائج الانتخابات الإقليمية حيث فاز حزب المؤتمر الوطني في تحالف "انديا" بـ 16 مقعدا كما حصل حزب المؤتمر الوطني بقيادة شاراد باوار على 10 مقاعد وحزب شيف سينا"(يو بي تي" على 20 مقعدا وفاز آخرون بعشرة مقاعد.

وفي ولاية جهارخاند الشرقية الغنية بالمعادن تمكن تحالف (انديا) بقيادة حزب جارخاند موكتي مورشا الحصول على اغلبية كاسحة حيث فاز حزب جهارخاند موكتي مورشا الحاكم 34 من اصل 81 مقعدا كما حصل كل من حزب المؤتمر بـ 16 مقعدا وحزب راشتريا جاناتا دال على أربعة مقاعد ليتحقق للتحالف الحاكم فوزا كبيرا وحصل حزب بهاراتيا جاناتا المعارض على 21 مقعدا فيما فاز آخرون بستة مقاعد.

وكانت الانتخابات قد اجريت على جميع مقاعد الجمعية التشريعية البالغ عددها 288 مقعدا في ماهاراشترا في 20 نوفمبر وأجريت الانتخابات في جهارخاند على مرحلتين في 13 و20 نوفمبر على جميع مقعد الجمعية التشريعية البالغ عدده 81.