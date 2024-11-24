أشادت مشاركات في محاضرة "المرأة في مسيرة إنجازات مجلس التعاون" والتي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية بالنجاحات المتعددة التي حققتها المرأة الخليجية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في المحاضرة التي أقيمت ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ45 والمقرر أن تستضيفه الكويت في الأول من ديسمبر المقبل.



ونوهت المشاركات في المحاضرة التي أقيمت بمقر الجمعية بإنجازات المرأة الخليجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وأكدن في الوقت نفسه أهمية تعزيز دورها ودعم مبادراتها.



وفي كلمتها خلال المحاضرة قالت السفيرة أمل الحمد (أول سفيرة ترأس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي) إن المرأة الخليجية قدمت التضحيات منذ القدم "ونفخر اليوم بما وصلت إليه من تقدم في العديد من المناصب القيادية رفيعة المستوى التي تقلدتها".



وأضافت الحمد أن المرأة الخليجية حققت نجاحات عدة على مختلف الصعد مما جعل العالم ينظر إليها بكل تقدير مشيرة إلى أن قضايا المرأة مدرجة دائما على جدول أعمال الاجتماعات (الخليجية - الأوروبية) ضمن بند حقوق الإنسان.



من جهتها قالت مستشارة الأمين العام للبحوث والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.تهاني التركيت في كلمة مماثلة إن "الأمانة العامة" تسعى دائما إلى تعزيز دور المرأة الخليجية وتمكينها من القيادة.



وأكدت التركيت أهمية تعزيز دور المرأة وتحقيق فرص التكافؤ بين الجنسين والاستثمار في مواطني "دول الخليج" بما يسهم في تطور المجتمع الخليجي.



وأفادت بأن اللجنة الدائمة لشؤون المرأة في دول مجلس التعاون سيكون لها دور كبير في مواصلة إبراز الجهود العظيمة للمرأة الخليجية إذ ستعمل على تنسيق المواقف والجهود وتنظيم المؤتمرات الدولية المتخصصة وتسليط الضوء على السياسات ذات الصلة.



بدورها أكدت مدير مشاريع تقنية المعلومات في "الأمانة العامة" سلوى القرني في كلمة مماثلة أهمية تعزيز دور المرأة الخليجية والاهتمام بإنجازاتها ومبادراتها وببرامج التعليم والتدريب مبينة أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة يأتي احتفاء بالمرأة الخليجية في المحافل الدولية.



من جهتها قالت رئيس قسم دعم المخترعين والمبتكرين في مكتب براءات الاختراع الخليجي رفعة السعدون إن من الأهداف تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالمخترعات الخليجيات اللاتي بلغت نسبتهن بين أوساط المخترعين خليجيا نحو 20 %.