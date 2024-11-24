أعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن بمحيط السفارة الاسرائيلية في منطقة الرابية غرب العاصمة عمّان .

وأعلن الأمن الأردني في بيان اصابة 3 من رجال الامن ونقلوا الى المستشفى، بعد ان تعاملت الشرطة مع حادثة إطلاق نار تجاه دوريتهم في المنطقة.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني أردني "انتهاء الحدث الأمني بمحيط سفارة إسرائيل في عمان والسيطرة على المداخل المؤدية للسفارة"

وكانت القوات الأمنية الاردنية قامت بإغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة في الرابية وسط سماع اصوات اطلاق نار متقطع. وشوهدت سيارات إسعاف تتوجه نحو المنطقة التي كانت تشهد احتجاجات رافضة للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ، علما ان السفارة خالية من اي طواقم ديبلوماسية منذ بدء الحرب والاحتجاجات.