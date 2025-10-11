فازت زعيمة المعارضة الڤنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي تعيش في الخفاء، أمس الجمعة بجائزة نوبل للسلام 2025 لجهودها «من أجل عملية انتقال عادلة وسلمية من نظام ديكتاتوري إلى آخر ديموقراطي».

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية يورغن واتنه فليدنس في أوسلو «قدمت ماريا كوريا ماتشادو مثالا استثنائيا على الشجاعة في النشاط المدني في أميركا اللاتينية في الفترة الأخيرة».

وأضاف أن ماتشادو «شخصية محورية في وحدة المعارضة السياسية التي كانت منقسمة بعمق في السابق، لكنها توصلت إلى توافق للمطالبة بانتخابات حرة وبحكومة تتمتع بصفة تمثيلية».

ومضى رئيس اللجنة يقول إن ماتشادو نجحت في توحيد المعارضة «في وقت انتقلت فيه ڤنزويلا من بلد ديموقراطي ومزدهر نسبيا إلى دولة قاسية واستبدادية تعاني أزمة إنسانية واقتصادية».

بدورها، أعلنت ماتشادو أنها «تحت وقع الصدمة» لدى تلقيها الخبر وفق ڤيديو أرسله فريقها الإعلامي لوكالة فرانس برس.

ويمكن سماع ماتشادو (58 عاما) تقول في الفيديو لإدموندو غونزاليس أوروتيا الذي حل محلها مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد إعلان عدم أهليتها لخوض الاقتراع، «إنني تحت وقع الصدمة» مضيفة «ما هذا؟ لا يسعني أن أصدق».

وبرزت ماتشادو خلال الانتخابات التمهيدية للمعارضة في أكتوبر 2023 وحصدت أكثر من 90% من الأصوات أي ثلاثة ملايين صوت.

وأصبحت سريعا الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات ولقبت ب«المحررة» (ليبرتادورا) تيمنا بسيمون بوليفار «المحرر».

وخلال السنة المنصرمة «اضطرت ماتشادو إلى العيش في الخفاء. رغم التهديدات الخطرة على حياتها بقيت في بلدها في خيار شكل مصدر الهام لملايين الأشخاص»، بحسب اللجنة.