أعلن الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة 1200 ظهر أمس الجمعة، ، فيما أوصت وزارة الداخلية بغزة المواطنين بالحذر حفاظا على سلامتهم.

وقال الجيش في بيان إن قواته "تموضعت ابتداء من الساعة 12:00 على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين".

وفي بيان منفصل، اعلن الجيش أنه يواصل انسحابه التدريجي إلى شرق قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه سيكمل انسحابه من مدينة غزة خلال 24 ساعة.

ونقل موقع والا عن مصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صباح الجمعة بعد رصدها حركة مشبوهة وفي محاولة لمنع استهداف الجنود، على حد وصف الموقع.

كما ذكرت إذاعة الجيش أن القوات الإسرائيلية ستستكمل الانسحاب إلى الخط الأصفر بموجب الاتفاق خلال وقت قصير.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إن الجيش الإسرائيلي ينهي تفكيك مواقع وتحصينات سينسحب منها باتجاه الخط الأصفر.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اللواء السابع النظامي انسحب من القطاع، كما قالت لاحقا إن اللواء 188 يغادر قطاع غزة.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن لواء الاحتياط عتصيوني شرع في الانسحاب من خان يونس جنوبي القطاع الفلسطيني.

أما موقع والا، فأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من القطاع.

كما نقل عن مصادر أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ ووسط القطاع باتجاه الخط الأصفر المتفق عليه، وستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود.

وأشار الموقع -نقلا عن مصدر عسكري- إلى أن مسار الانسحاب معقد وحساس والجيش لا يريد المخاطرة، وقد بدأ في تقليص قواته.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية بغزة إن أجهزتها ستبدأ الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.

ودعت داخلية غزة المواطنين في القطاع إلى الالتزام بالتوجيهات التي ستصدرها في الأيام المقبلة، كما أوصتهم بالحذر قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ حفاظا على سلامتهم.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجمعة أن جميع عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تتم "بسلامة وكرامة".

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في بيان "الأيام المقبلة حاسمة. أحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتها. يجب أن تتم عمليات إطلاق سراح الأسرى بسلامة وكرامة"، داعيةً أيضًا إلى "استئناف تسليم المساعدات الإنسانية على وجه السرعة وبكامل طاقتها وإيصالها إلى الناس بأمان أينما كانوا".