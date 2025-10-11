تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف ضمن ثمن النهائي.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، بعدما أطلق ياسر زابيري مقصية قوية ارتطمت بالمدافع شين وغيرت اتجاهها نحو الشباك، معلنة هدفا بالنيران الصديقة لصالح "الأشبال".

وفي الدقيقة الـ58، واصل المنتخب المغربي تألقه وأضاف الهدف الثاني عبر ياسر زابيري، وفي الوقت بدل الضائع، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في تقليص الفارق من ركلة جزاء نفذها تاي وونغ كيم بنجاح في الدقيقة (90+5)، لتنتهي المواجهة بانتصار مغربي مستحق.

والمغرب هو حاليا الممثل الوحيد للعرب في هذه البطولة المقامة حاليا في تشيلي، بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور المجموعات.