أجمعت الاتحادات الخليجية لكرة السلة على تقديم الدعم الكامل لدولة قطر وللاتحاد القطري لكرة السلة في استضافة بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027 في نسختها العشرين، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 12 سبتمبر 2027.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رؤساء الاتحادات الخليجية للعبة أكدوا ثقتهم في قدرة قطر على تنظيم البطولة بشكل رائع يليق بمستوى الحدث العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لكرة السلة، والاجتماع التشاوري لرؤساء الاتحادات الخليجية بحضور الشيخ سعود بن علي آل ثاني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة، والذي نظمه الاتحاد القطري لكرة السلة بالدوحة الخميس.

وبحث اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لكرة السلة، تعاون الاتحادات الخليجية في بطولة كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، من تبادل الخبرات وبرامج التدريب، وكذلك التعاون الفني من خلال تنظيم معسكرات مشتركة، ومباريات ودية وبرامج تطوير الحكام والاحصائيين والمدربين، بالإضافة إلى ورشة عمل للأعضاء وأمناء السر الجدد، بتنظيم ورش ودورات لتعريف أعضاء الاتحادات الخليجية الجدد بمبادئ الحوكمة الفعالة، بجانب شرح لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للعبة، وتطبيقاتها العملية لضمان إدارة اتحاداتهم بكفاءة.

وخلال الاجتماع أيضا تم التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، التي تمثل خطط الاتحاد للعام المقبل، وجاء على رأس هذه المحاور اعتماد أجندة بطولات كرة السلة الخليجية، لموسم 2026-2025، حيث تقرر استضافة قطر لبطولة الخليج 3×3 تحت 21 سنة وبطولة الخليج تحت 18 سنة للشباب لكرة السلة العام المقبل، وتستضيف البحرين بطولة الخليج 3×3 للشباب والشابات تحت 21 سنة، يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، فيما تقام بطولة الخليج للسيدات في السعودية خلال الشهر نفسه، وستقام كذلك بطولة الخليج 3×3 للرجال في عمان يومي 29-28 نوفمبر، من هذا العام، بينما تستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية العام المقبل بطولة كأس أكاديمية فاطمة بن مبارك الخليجية للسيدات، وتستضيف عمان العام المقبل بطولة الخليج 3×3 للرجال ، وبطولة الخليج للسيدات .

كما تلقى الاتحاد الخليجي خلال الاجتماع طلبا من عمان باستحداث وتنظيم بطولة للفتيات تحت 14 سنة، كما طلبت البحرين استضافة بطولة الخليج للرجال 5×5.

وشارك في الاجتماعين محمد المغيصيب، رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة السلة، وهاكوب خاجريان المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السلة، وسعدون صباح الكواري أمين عام الاتحاد الخليجي وأمين السر العام في الاتحاد القطري للعبة، إلى جانب رؤساء الاتحادات الخليجية.

من جهته، أكد المغيصيب أن الاجتماعين يهدفان إلى تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، وتطوير كرة السلة على كافة المستويات، مشيرا إلى الفخر بالدور الذي تقوم به دولة قطر في تنظيم البطولات الخليجية ودعم تنظيم بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، والتي تعتبر محطة مهمة للعبة على المستوى الدولي.

وأضاف أن الاجتماعين جاءا أيضا لتنسيق مواعيد البطولات الخليجية لتجنب أي تعارض مع اختبارات اللاعبين الطلبة، وتوفير بيئة مناسبة للاعبين الشباب لتحقيق التوازن بين الدراسة والممارسة الرياضية.