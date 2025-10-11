حافظَ المنتخب الكرواتي على صدارة المجموعة الـ 12 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله مساء الخميس دون أهداف مع ملاحقه المباشر التشيكي. ورفعت كرواتيا رصيدها إلى 13 نقطةً بفارق الأهداف عن التشيك، مع خوضها مباراةً أقل، و4 نقاط عن جزر فارو الثالثة، التي فازت على مونتينيجرو 4ـ0 قبل 3 جولاتٍ من نهاية التصفيات. وحافظت كرواتيا على سلسلة اللاهزيمة، التي وصلت إلى 5 مباريات، من بينها 4 انتصارات، إضافة إلى 14 مباراة متتالية في التصفيات المونديالية دون هزيمة "11 فوزًا و3 تعادلات" كذلك حافظت على تفوقها أمام التشيك دون أن تخسر أي مباراةٍ في مواجهاتها الست التاريخية معها مسجلة فوزين. وفي المباراة الثانية، تغلبت جزر فارو على ضيفتها مونتينيجرو ب4 أهداف نظيفة. وتضم المجموعة أيضا منتخب جبل طارق الذي لم يحصل على أي نقطة من 5 مباريات.

كما عزز المنتخب الهولندي صدارته للمجموعة السابعة بالتغلب على مضيفه المالطي 4ـ0، فيما حققت فنلندا فوزا ثمينا على ليتوانيا 2ـ1. ورفعت هولندا رصيدها في المركز الأول إلى 13 نقطة مع مباراة أقل متقدمة بفارق 3 نقاط على وصيفتها بولندا من 5 مباريات، وفنلندا التي حافظت على آمالها بالتأهل إلى العرس الكروي بانتصارها الثالث ب10 نقاط لكل منهما. وتستضيف هولندا منتخب فنلندا في أمستردام، الأحد، فيما تحل بولندا ضيفة على ليتوانيا.

من جانبه، دك المنتخب النمساوي شباك ضيفه سان مارينو بعشرة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة في مباراة شهدت تألق المهاجم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش الذي سجل رباعية.

وكادت البوسنة أن يخرج بالنقاط كاملة بعد أن ظلت متقدمة 2ـ1 حتى الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، إذ شهد تسجيل إيونيس بيتاس هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة، ضمن لقبرص نقطة رفعت بها رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

بدره، اكتسح المنتخب الدنماركي مضيفه البيلاروسي بسداسيةٍ نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، فيما تغلبت إسكتلندا على اليونان 3ـ1. وتصدَّر منتخب الدنمارك الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه إسكتلندا، فيما حلَّت اليونان في المركز الثالث ب3 نقاط، وتذيلت بيلاروسيا الترتيب بلا نقاط. وفي المباراة الأخرى، قلبت إسكتلندا تأخرها بهدف أمام اليونان إلى فوز بـ 3ـ1.