أكّد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي شاركت بلاده في الوساطة لإنهاء حرب غزة، أمس الجمعة أن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ "مسؤولية جماعية".

وكتب رئيس الوزراء القطري على منصة إكس "مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة، كما أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار".

في الاثناء، بدأ آلاف النازحين الفلسطينيين الجمعة العودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وفق مصادر محلية.

وشهد القطاع طوفانا بشريا من الفلسطينيين العائدين إلى مناطقهم في مدينة غزة وشمال القطاع عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.

ووفق قناة الجزيرة بدء وصول عدد من النازحين إلى مدينة غزة بعد فتح شارعي الرشيد وصلاح الدين، وسط تحذيرات من وجود ذخائر غير منفجرة.

وقالت وزارة الداخلية بغزة إن أجهزتها ستبدأ الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال.