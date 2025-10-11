أعلنت حركات المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مشترك، رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، مؤكدة أن "تحديد شكل إدارة القطاع وأسس عمل مؤسساته شأن فلسطيني داخلي" يقرره الفلسطينيون أنفسهم.

وقالت الحركات الثلاث في بيانها إن "الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مستقبل قطاع غزة وإدارته عبر توافق وطني شامل"، معربة في الوقت نفسه عن استعدادها "للاستفادة من المشاركة العربية والدولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه".

وجاء في البيان انه:

"في اعقاب بدء تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، برعاية مصرية وقطرية، والذي يتضمن إدخال مساعدات وتبادل أسرى، فإن الفصائل تؤكد ان هذا الإنجاز الوطني أنهى مرحلة من حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".

وثمّنت الفصائل "الجهود الجبارة للوسطاء الأشقاء في مصر وقطر وتركيا"، داعية الولايات المتحدة والدول الراعية إلى "مواصلة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها الكامل ببنود الاتفاق وعدم الانحراف عنها".

كما عبرت عن "تقديرها للحراك العالمي التضامني مع فلسطين وغزة"، معتبرة أنه "رسالة قوية بأن قضية شعبنا سياسية وإنسانية عالمية".

وأكدت الحركات الثلاث أن ما تحقق "يمثل فشلا سياسيا وأمنيا للاحتلال"، وأن المرحلة المقبلة "تتطلب يقظة وطنية عالية لضمان تنفيذ الاتفاق ومتابعته بدقة".

ودعت الفصائل إلى "إطلاق مسار سياسي وطني موحد"، وعقد "اجتماع وطني فلسطيني شامل عاجل برعاية مصرية" لوضع استراتيجية فلسطينية مشتركة لما بعد وقف إطلاق النار، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس "الشراكة والشفافية والمصداقية".

وختم البيان بالتأكيد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة المقاومة بكل أشكالها حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".