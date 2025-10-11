توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم السبت برياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير الى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي للبلاد مع رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية أحيانا الى أكثر من ست أقدام.



واضاف العلي ان درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 21 و23 درجة بينما درجات الحرارة الكبرى المتوقعة بين 34 و36 درجة مئوية.



وذكر ان سرعة الرياح ستقل وسيبدأ الغبار بالترسب تدريجيا بدءا من الليلة لتتحسن الرؤية الأفقية، مشيرا الى ان الطقس الأحد سيكون مائلا للحرارة نهارا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية ومعتدلا ورطبا خلال المساء على ذات المناطق.



وأشار العلي إلى أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون رطبا خلال فترة المساء على المناطق الساحلية بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية.