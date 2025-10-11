تدعو المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر مقيد لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأولوية تاريخية من سنة 2020 وما قبل بتحديث بيانهن بالمستندات المطلوبة حسب المواعيد التالية:



٭ سنة الطلب 2015 وما قبل: من 13/10/2025 حتى 19/10/2025.

٭ 2020 وما قبل: من 20/10/2025 حتى 26/10/2025.



علما أن من ضمن الفئات المشار إليها «الكويتية المعاقة» المقيد لها طلب مسكن مؤجر لدى المؤسسة، وتشير المؤسسة إلى أن عملية التحديث ستكون في إدارة خدمة المواطن بالمؤسسة السكنية خلال الفترتين المسائية والصباحية بالمبنى الرئيسي، والفترة الصباحية فقط بالمراكز الخارجية: برج التحرير، الجهراء، القرين، الأڤنيوز.



على ان يتم إحضار المستندات التالية:



٭ صورة البطاقة المدنية لصاحبة العلاقة.

٭ صورة شهادة الجنسية لصاحبة العلاقة.

٭ صورة عقد الزواج للمتزوجة، وشهادة الطلاق للمطلقة، وشهادة وفاة الزوج للأرملة.

٭ شهادات دراسية للأبناء عن آخر سنتين دراسيتين.

٭ شهادة من الإدارة العامة للمنافذ عن آخر 3 سنوات 2023/2024/2025.

٭ شهادة من إدارة التسجيل العقاري بشأن الملكية العقارية لصاحبة العلاقة والزوج والأبناء.

٭ شهادة من إدارة السجل التجاري لصاحبة العلاقة وأفراد أسرتها.

٭ شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إذا كان أحد أفراد الأسرة معاقا إعاقة شديدة أو متوسطة.

٭ شهادة راتب، أو شهادة من التأمينات الاجتماعية، أو شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.