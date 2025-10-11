أفادت تقارير إعلامية بأن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركي زار غزة السبت، عقب يوم واحد من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ويتكوف زار موقعا للجيش الإسرائيلي داخل غزة لمتابعة آلية وقف اطلاق النار.

وذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن ويتكوف وقائد القيادة المركزية في الجيش الاميركي «سنتكوم» براد كوبر، قاموا بزيارة القوات الإسرائيلية بغزة بعد انسحابها إلى الخط الأصفر.

وقال كوبر: عدت للتو من زيارة داخل غزة لبحث تأسيس مركز تنسيق أنشطة دعم استقرار ما بعد الحرب لدعم غزة.



وأضاف: جنودنا يلبون النداء لجلب السلام للشرق الأوسط بتوجيه ترامب.