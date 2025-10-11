عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف والوفد المرافق له إلى البلاد اليوم السبت، وذلك عقب زيارة رسمية إلى كل من العاصمة الأميركية واشنطن والجمهورية الفرنسية.

وقد أجرى الشيخ فهد اليوسف خلال زيارته إلى واشنطن سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، ولاسيما الأمنية، وتبادل الخبرات والتنسيق في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وفي الجمهورية الفرنسية، التقى اليوسف بعدد من المسؤولين الأمنيين، كما قام بزيارة إلى مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، حيث بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، إضافة إلى تطوير مجالات التدريب والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، وعدد من القيادات الأمنية.