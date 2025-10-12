

القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تدخر جهدا في تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مضافة وتسهم في خلق مزيد من فرص العمل.



جاء ذلك خلال تفقد د.مدبولي مصنع «عبور لاند» بمدينة العبور، التابع لشركة «عبور لاند» للصناعات الغذائية، وذلك في إطار جولته اليوم بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.



وفي مستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة مصنع «عبور لاند» تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة.



من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الهامة، لاسيما المصانع العاملة في مجالات إنتاج منتجات الألبان، حيث تتمتع مصر بقدرة تنافسية كبيرة، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، مشيرا في هذا الإطار إلى النجاح الملموس الذي حققته المنتجات المصرية بمختلف الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.



وخلال جولته بالمصنع، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة وخط الإنتاج المتكامل بمصنع «عبور لاند 2» المتخصص في صناعة الجبن الأبيض، حيث تمت مشاهدة مراحل الإنتاج، والبسترة، والترشيح، وإضافة الملح وغيره من المكونات، ثم مرحلة اللبن المركز ودفعه نحو مرحلة صناعة الجبن، كما تم تفقد صالة الإنتاج، والمرور على ماكينات «التترا باك»، وماكينات التجميع، والتغليف، والطباعة، ومعرض منتجات الشركة المعدة للسوق المحلية والتصدير.



واستمع د.مصطفى مدبولي إلى شرح من م.محمد حامد شريف، رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، والذي أشار إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، وتعمل في مجال إنتاج الألبان والأجبان والعصائر، وتقع على مساحة 26 ألف متر مربع، لافتا إلى أن الشركة أنشئت في عام 1996، وتم بدء الإنتاج في عام 1998، منوها إلى أنها تمتلك حصة تسويقية في السوق المصرية تبلغ حوالي 40% من منتجات الأجبان.