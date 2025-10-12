القاهرة - محمد سامي



يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن مواجهته الأخيرة في تصفيات المونديال ضد نظيره غينيا بيساو في الـ 10 مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي حسمها «الفراعنة» رسميا بالتأهل وتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة.



وأدى المنتخب تدريبه الختامي أمس بمشاركة جميع اللاعبين، فيما من المتوقع غياب الثلاثي حمدي فتحي ومروان عطية (بسبب تراكم البطاقات الصفراء) ومحمد صلاح لإراحته.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا مكثفا للاحتفال بتأهل «الفراعنة» رسميا إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ بعد نسخ 1934 و1990 و2018.



في المقابل، يخوض منتخب مصر الرديف بقيادة حلمي طولان مباراة ودية أمام منتخب البحرين في الـ 8 مساء اليوم بمدينة الرباط المغربية ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بقطر ديسمبر المقبل.



ويغيب عن المنتخب الثنائي عمر جابر وكريم حافظ للإصابة، فيما يسعى الجهاز الفني لاستغلال اللقاء في تجربة عدد من العناصر الجديدة بعد أن خاض الفريق مواجهة ودية أمام منتخب المغرب للمحليين بالعاصمة الرباط خسرها بثنائية نظيفة، أحرزهما أمين زحزوح ومحمود بنتايك.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد المصري برئاسة م.هاني أبوريدة إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، وتقام البطولة هذا العام بنظام النسخة الأخيرة نفسه والتي حمل لقبها الأهلي بمشاركة 4 أندية، هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، حيث تقام مواجهات نصف النهائي في 6 نوفمبر بلقاء الزمالك مع بيراميدز على ستاد



آل نهيان بأبوظبي، فيما يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن تختتم البطولة 9 نوفمبر بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ستاد آل نهيان، تليها المباراة النهائية على ستاد محمد بن زايد.



من جهة أخرى، عقد النادي الأهلي مؤتمرا صحافيا في مقر النادي بالجزيرة لتقديم المدير الفني الجديد الدنماركي ياس ثوروب رسميا إلى وسائل الإعلام، الذي أعرب في كلمته الأولى عقب توليه المهمة، عن سعادته الكبيرة بتدريب الأهلي، قائلا: «تدريب الأهلي شرف كبير. أعرف تاريخ هذا النادي العظيم وأعلم أنه لا يفكر إلا في الفوز، وسأبذل كل جهدي لتطوير اللاعبين وتحقيق طموحات الجماهير»، مضيفا: «عملت من قبل في أندية لا تعرف سوى الانتصار، وأنا متحمس جدا لبداية رحلتي مع الأهلي. الهدف واضح من اليوم الأول وهو الفوز».