

القاهرة - ناهد أمام



في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتزامنا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة جاهزة للتسليم وكاملة المرافق والخدمات لرواد الأعمال الجادين داخل 12 مجمعا صناعيا بـ 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 حتى 20 الجاري.



وأوضح الفريق م.كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترا مربعا حتى 792 مترا مربعا لتلبية مختلف احتياجات الأنشطة الصناعية، وبما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصنع جاهز يلبي تطلعاتهم، لافتا إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة، مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، الصناعات المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.



وأضاف الوزير ان وزارة الصناعة حرصت على أن يتضمن الطرح حزمة من التيسيرات الكبيرة على غرار الطرح السابق، من بينها إتاحة الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات المطروحة بنظام التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة إلى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ تسلم الوحدة بالنسبة لنظام الإيجار، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، والاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج أو الدعم الفني والتسويقي.



هذا، ويتوزع الطرح الجديد على 11 محافظة، حيث يشمل وحدات بنظام التمليك، وهي مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف بـ 7 وحدات، ومجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج بـ 23 وحدة، ومجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بـ 5 وحدات ومجمع هو بمحافظة قنا بـ 85 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بـ 22 وحدة، ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا بـ 11 وحدة، والمجمع المعدني بمحافظة الفيوم بـ 9 وحدات، والمجمع الخرساني بمحافظة الفيوم أيضا بـ28 وحدة، ومجمع البغدادي بمحافظة الأقصر بـ31 وحدة، ومجمع مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية بـ11 وحدة، كما يشمل الطرح بنظامي التمليك والإيجار مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بـ 149 وحدة، وبنظام الإيجار فقط مجمع المحلة بمحافظة الغربية بـ 5 وحدات.



ويمكن سحب كراسات الشروط، والتقدم على الوحدات المطروحة يتم إلكترونيا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) بالدخول من خلال رابط خدمات الطرح والتخصيص واختيار طرح وحدات صناعية.