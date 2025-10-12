استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة دعت اليها أحزاب المعارضة في أبيدجان كانت سلطات كوت ديفوار قد حظرتها يوم الجمعة الفائت «حفاظا على النظام العام».



وتشهد البلاد توترات سياسية لاسيما بعد رفض المجلس الدستوري مرشحي أحزاب المعارضة الرئيسية في سبتمبر الماضي، بمن فيهم الرئيس السابق لوران غباغبو (2000-2011) وزعيم أبرز حزب معارض تيجان ثيام.



وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت تنظيم تظاهرة تحت شعار «من أجل الديموقراطية والعدالة والسلام» والتي حظرتها قيادة الشرطة في أبيدجان «حفاظا على النظام العام».



وانتشرت عدة آليات تابعة للشرطة والدرك أمام كنيسة سان جان في كوكودي، حيث مكان تجمع المتظاهرين.



وعلى بعد عشرات الأمتار، تجمع عدد قليل من المتظاهرين للمطالبة بالديموقراطية، واحتجاجا على ترشح الرئيس المنتهية ولايته الحسن وتارا لولاية رابعة.



وتم تفريق المجموعة بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشرطة العشرات منهم بعد مطاردتهم.



وقال أحد الناشطين الذين حضروا للتظاهر طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس «الحسن وتارا ليس خيار الإيفواريين. لسنا في دولة ديموقراطية، بل في نظام ديكتاتوري».



ولم يحضر مسؤولو المعارضة التظاهرة.



وفي قرية بلوكوس التابعة لكوكودي، فرقت قوات الأمن متظاهرين آخرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واعتقل عدد من النشطاء.



وأكد متظاهر طلب عدم الكشف عن هويته «ستكون هناك احتجاجات أخرى».



وتستمر الحملة الانتخابية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين، والتي انطلقت يوم الجمعة، 14 يوما.



واستهل الرئيس المنتهية ولايته الحسن وتارا حملته بتجمع حاشد في دالوا، غرب البلاد.



والمرشحون لخلافة وتارا، هم: وزير التجارة السابق جان لوي بيلون المنشق عن الحزب الديموقراطي لساحل العاج، ورفيقان سابقان للوران غباغبو انفصلا عنه، وزوجته السابقة سيمون إهيفيت غباغبو، والوزير السابق أهوا دون ميلو، وأخيرا، هنرييت لاغو التي سبق لها الترشح في 2015.