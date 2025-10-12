



أكدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان أن الوزارة تواصل تنفيذ العقود الجديدة الخاصة بالصيانة الجذرية لشبكات الطرق في مختلف مناطق البلاد، مشددة على أهمية الالتزام بالجودة الفنية وسرعة الإنجاز بما يضمن استدامة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية.

وقالت المشعان إن فرق العمل في محافظة العاصمة تتابع حاليا تنفيذ الأعمال ضمن عقد رقم 8 - النطاق الثاني - والتي تشمل فرش الطبقة النهائية Type 3 في منطقة الفيحاء قطعة 4، وذلك استكمالا للمراحل السابقة التي شملت القطع 1 و2 و3 و5 والتي تم الانتهاء منها بالكامل. مـــن جانبـــه، قـــال م.عبدالعزيز حيدر مشرف العقد، إن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، وبمتابعة مباشرة من الوزيرة لضمان تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.