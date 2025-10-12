

علامات جسدية مبكرة للخرف قد تظهر قبل تراجع الذاكرة



حذّر طبيب عام من علامات تحذيرية قد تدل على بداية مرض الخرف، وهي أعراض قد تظهر قبل تراجع الذاكرة. ويؤثر الخرف على وظائف الدماغ، ويتسبب في تدهور القدرات الإدراكية مثل التفكير والذاكرة، إضافة إلى التأثير على الكلام والمشاعر مع مرور الوقت. ورغم غياب علاج شاف يظل التشخيص المبكر أمرا ضروريا لوضع خطة علاجية وإدارة الأعراض بشكل فعال.



وأكد د.يوهانس أويس، من عيادة برودغيت للطب العام في لندن، أن علامات التحذير المبكرة للخرف قد تتجاوز ضعف الذاكرة، فقد تظهر أعراض جسدية قبل ذلك، خصوصا مع أنواع معينة مثل خرف مرض باركنسون.



وأضاف ان الأعراض تختلف من شخص لآخر، وأن التعرف عليها مبكرا يساعد على التدخل السريع. وحدد أويس 4 علامات رئيسية يجب الانتباه إليها وهي: مشية غير ثابتة، الإحساس بثقل الحركة، صعوبة في التنسيق الحركي، وارتعاش أو تصلب في الأطراف.



وشدد على ضرورة استشارة أخصائي رعاية صحية عند ملاحظة أي من هذه العلامات، لأن التشخيص المبكر يوفر فرصة أفضل لدعم المريض وإدارة الأعراض.



وتتعدد عوامل الخطر للإصابة بالخرف، فمنها ما لا يمكن التحكم فيه مثل التقدم في العمر، ومنها ما يمكن تعديله باتباع نمط حياة صحي، مثل: ممارسة الرياضة بانتظام، اتباع نظام غذائي متوازن، الحفاظ على وزن صحي، الإقلاع عن التدخين، الحد من الدهون المشبعة والملح والسكر، وزيادة الألياف الغذائية، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.



المصدر: «ميرور»