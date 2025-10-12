ما مخاطر استخدام أدوية حرقة المعدة لفترة طويلة؟



قد يسبب الإفراط في استخدام أدوية حرقة المعدة اختلال البكتيريا المعوية. ووفقا للأطباء، فإن استمرار حرقة المعدة لفترة طويلة يعد من الأعراض الرئيسية لمرض الارتجاع المعدي المريئي، بينما قد تكون الأعراض في الأمراض الأخرى المرتبطة بالحموضة متقطعة وتزداد خلال فترات التفاقم.



وغالبا ما توصف مثبطات مضخة البروتون لعلاج حرقة المعدة باعتبارها من أكثر الأدوية فاعلية في تقليل إفراز حمض المعدة، لكن استخدامها لفترة طويلة قد يحمل آثارا جانبية محتملة، مثل زيادة خطر استعمار بكتيريا Clostridioides difficile في الغشاء المخاطي المعوي نتيجة انخفاض حمض الهيدروكلوريك الذي عادة ما يمنع نمو هذه البكتيريا.



وبناء على ذلك يجب أن يوصف العلاج بمضادات الإفراز تحت متابعة طبية دقيقة، وقد يستدعي الأمر أحيانا دورات تطهير للأمعاء بالأدوية المضادة للبكتيريا إذا ظهرت متلازمة فرط نمو البكتيريا المعوية أثناء العلاج الطويل.



وإلى جانب مثبطات مضخة البروتون يمكن أن يكون الاستخدام العرضي لمضادات الحموضة والالتزام بنظام غذائي صارم فعالا في تخفيف حرقة المعدة. ومع ذلك، فإن استمرار الأعراض فترة طويلة دون فحص وعلاج مناسبين، أو الاعتماد على العلاج الذاتي، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.



المصدر: gazeta.ru