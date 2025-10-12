استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2025، حيث أفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 62.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (58.8% للفترة ذاتها 2024) و61.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58% للفترة ذاتها 2024).



وأضاف التقرير أن هذا القطاع اشترى أسهما بقيمة 12.27 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 11.93 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحــو 342.67 مليون دينــار.



وأوضح «الشال» أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.9% للفترة ذاتها 2024) و35.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (37.2% للفترة ذاتها 2024).



وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 7.191 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 6.88 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 311.2 مليون دينار.



وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.5% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024).



وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 294.322 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 261.261 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 33.061 مليون دينار.



وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.6% للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 99.45 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 97.86 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 1.59 مليون دينار.