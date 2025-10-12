انخفضت أسعار الذهب عن مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، في حين تراجعت الفضة عقب موجة صعود دفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ عام 1980، وذلك في ختام تعاملات الجمعة، حيث قلص المعدن النفيس تراجعه ليتداول قرب 3963 دولارا للأونصة، بعد أن خسر 1.6% في الجلسة السابقة.



وتظهر المؤشرات التقنية أن الذهب ظل في منطقة التشبع الشرائي معظم الشهر الماضي، ما دفع بعض المستثمرين إلى تثبيت مكاسبهم بعد موجة ارتفاع استمرت 4 أيام متتالية، أوصلت الأسعار إلى رقم قياسي بلغ 4.059 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.



وبلغت الفضة 51.235 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 4 عقود. ومازال المعدن مرتفعا بنحو 70% منذ بداية العام، متفوقا بسهولة على مكاسب الذهب، وتأتي هذه القفزة في إطار الاهتمام المتزايد بالمعادن النفيسة، المدفوع بمخاوف من قوة مفرطة في أسواق الأسهم، وضغوط مالية في الولايات المتحدة، وتهديدات لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.من جهة اخرى، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة خلال عام 2025، ما دفع المستثمرين ليس فقط إلى شراء الذهب المادي، ولكن أيضا إلى زيادة استثماراتهم في صناديق الذهب المتداولة.



وارتفعت قيمة الذهب لدى صناديق الذهب المتداولة بصورة غير مسبوقة، وكانت الولايات المتحدة الأميركية مثالا بارزا على ذلك، إذ هرع الأميركيون إلى هذه الصناديق لتأمين مدخراتهم وتحقيق بعض المكاسب.



ووصل إجمالي قيمة الذهب المملوكة لصناديق الاستثمار المتداولة الأميركية المرتبطة بالذهب المادي إلى مستوى قياسي بلغ 225 مليار دولار، بحسب شركة مورنينغ ستار ديركت، وتضاعفت حيازات الذهب خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بتدفقات المستثمرين الضخمة وارتفاع أسعار الذهب.



وقبل جائحة 2020 كانت حيازات الذهب في أميركا أقل بـ5:4 مرات لتصل إلى 50 مليار دولار. استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة الأميركية المرتبطة بالذهب المادي تدفقات صافية قياسية بلغت 33 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2025 وحده. وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي الأصول المدارة في صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب بنسبة 23% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 472 مليار دولار.



ويقبل المستثمرون على صناديق الذهب بشكل غير مسبوق. ومنذ بداية عام 2025 ارتفع سعر أوقية الذهب بأكثر من 50%، وتتداول الأوقية حاليا عند مستوى 4017 دولارا.