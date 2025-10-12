عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 في مقر الشركة في مجمع الخليجية، وبنسبة حضور بلغت 74.202%، وذلك لمناقشة البند المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لفترة السنوات الـ(2025 - 2026 - 2027).



وخلال الاجتماع أسفرت نتائج التصويت على إعادة انتخاب 5 أعضاء للدورة الجديدة، حيث تم انتخاب كل من: خالد وليد الفلاح، وبدر ناصر الخرافي، وشركة ساك العقارية على أن يمثلها أنس خالد الصالح، طيبة محمد القطامي، وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات على أن يمثلها فهد عبدالرحمن المخيزيم، الذين يمثلون نخبة من الكفاءات والخبرات في مجالات الاستثمار والتمويل وإدارة الأعمال.



وقام مجلس الإدارة الجديد باتخاذ قراره بتشكيل المجلس على أن يكون:



خالد وليد الفلاح - رئيسا لمجلس الإدارة.



بدر ناصر الخرافي - نائب رئيس مجلس الإدارة.



أنس خالد الصالح - عضو مجلس الإدارة.



طيبة محمد القطامي - عضو مجلس الإدارة.



فهد عبدالرحمن المخيزيم - عضو مجلس الإدارة.



وبهذه المناسبة، أعرب خالد الفلاح رئيس مجلس الإدارة عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها المجلس من قبل المساهمين، مؤكدا حرصه على مواصلة مسيرة التطوير التي تنتهجها الشركة، والاستمرار في الالتزام بمسارها الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة الأصول المدارة، وتنويع مصادر الدخل بما يواكب تطورات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



من جانب آخر، أكد الفلاح أن مجلس الإدارة يواصل العمل على استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2025، وتمتد على مدى ثلاث سنوات، والتي تم إعدادها مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، علما ان هذه الخطة الطموحة تمثل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحسين مكانة الشركة وترسيخ ريادتها في مختلف المجالات، حيث تستند إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز على التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وتدعيم الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء والمساهمين.



وبين الفلاح أن مجلس الإدارة يحرص على وضع الإطار العام لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال الإدارة التنفيذية للشركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة عالية ووفق أعلى المعايير المهنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية ومشاريع نوعية تسهم في تعزيز النمو المستدام ودعم موقع الشركة في السوقين المحلي والإقليمي.



وأشار إلى أن الشركة ومجلس إدارتها يمضيان في ابتكار حلول استثمارية متكاملة، وخلق فرص جديدة تدعم موقعها الريادي في قطاع الاستثمار، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة للمساهمين والعملاء من خلال توظيف خبراتها الطويلة وشراكاتها الاستراتيجية، كما أن مجلس الإدارة يسعى إلى تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع تعاملات الشركة، بما يضمن استدامة الأداء والنتائج الإيجابية على المدى الطويل.