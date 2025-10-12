محمد الجراح: الطرح يعكس متانة مركز «KIB» المالي وجدارته الائتمانية إقليمياً ودولياً

الإصدار تطبيق لإستراتيجية البنك التوسعية والحفاظ على معدلات كفاية رأس المال

رائد بوخمسين: الخطوة تتماشى مع مبادراتنا الإستراتيجية لتعزيز المرونة المالية والسيولة

محمد السقا: الإصدار يجسّد التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ترتبط بمعايير الاستدامة

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نجاحه في تسعير صكوك مستدامة بمبلغ 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأسماله، وذلك استكمالا لنهج البنك الاستراتيجي في تعزيز مركزه المالي بشكل ملموس والتزامه الثابت بممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).



وقد حقق KIB نجاحا كبيرا في تغطية الاكتتاب في هذه الصكوك بمعدل ربح 5.535% سنويا، حيث لاقى الإصدار إقبالا من المستثمرين وصل إلى أكثر من 7 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، حيث فاق حجم الطلبات مبلغ 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الصكوك عند 175 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية.



ويعد هذا التسعير عند هامش ربح قياسي هو الأدنى على الإطلاق لصكوك من الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال، ما يمثل إنجازا نوعيا للبنك، ويعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بأداء KIB وتوجهاته الاستراتيجي، كما يعزز مكانته وسمعته المرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.



وتعقيبا على الإصدار، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح: «طرح وتسعير هذه الصكوك المستدامة يعدان تأكيدا على النتائج المتميزة والنجاحات المستمرة التي يحققها KIB، بما يعكس متانة مركزه المالي وجدارته الائتمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، حيث إن قرار البنك بإصدار هذه الصكوك يأتي تطبيقا لاستراتيجيته التوسعية المدروسة، بما يحقق الحفاظ على معدلات مناسبة لمعيار كفاية رأس المال وفقا للمتطلبات الرقابية».



وأضاف الجراح: «بعد استيفاء جميع الضوابط والإجراءات ذات العلاقة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، تم طرح وتسعير هذه الصكوك بنجاح في تاريخ 9 أكتوبر 2025، على أن يتم الإصدار والتسوية في تاريخ 16 أكتوبر 2025. وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك رائد جواد بوخمسين: «طرح صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال يتماشى مع مبادراتنا الاستراتيجية لتعزيز المرونة المالية ويدعم جهودنا المستمرة في تعزيز هيكل السيولة، مما يعزز قدرتنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل والاستجابة لمتطلبات الأسواق. إن هذا الإصدار يأتي ليؤكد أن الكويت تتمتع بمقومات اقتصادية قوية ومناخ جاذب للاستثمارات الدولية».



وأشار إلى أن الإصدار لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين، ما يؤكد ثقة السوق العالمي في KIB بشكل خاص والقطاع المصرفي الكويتي الإسلامي بشكل عام. وأضاف: «هذا الإصدار يتوافق مع أسس الاستدامة، مما يعكس التزامنا العميق بمسؤوليتنا المصرفية واستراتيجيتنا المتكاملة لدمج معايير الاستدامة في جوانب عملياتنا المصرفية والتي من شأنها أن تقود نحو نمو مستدام». وأعرب بوخمسين عن تقديره للجهود المبذولة من الأطراف المشاركة التي أسهمت في ترتيب ونجاح هذا الإصدار، حيث تمت الاستعانة بمجموعة عالمية مرموقة لإدارة الإصدار، شملت سيتي جروب، وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، بالإضافة إلى شركة بنك السلام كابيتال، وأرقام كابيتال، وبنك إتش اس بي سي، وشركة كامكو إنفست، وشركة بيتك كابيتال، وشركة الدولي إنفست، وشركة كيو ان بي كابيتال، مديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل اكتتاب.



بدوره، علق نائب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سعيد السقا، قائلا: «يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار استراتيجية KIB لتنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة هيكل رأس المال، حيث تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية تحتسب ضمن الشريحة الثانية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالة فيتش. إن هذا الإصدار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يعتبر خطوة مهمة، وفي سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية، حيث تقوم هذه الصكوك على مبدأ «الوكالة» الشرعي وأصبحت أداة الصكوك جزءا مهما في سوق التمويل العالمي». وأضاف السقا: «هذا الإصدار يجسد التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية متخصصة ومبتكرة ترتبط بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي من شأنها أن تقود نحو اقتصاد مستدام، وستخصص الأموال المجمعة من خلال هذا الإصدار لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع التي تتوافق مع إطار عمل KIB للاستدامة».