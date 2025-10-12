انخفضت العقود الآجلة للخامين برنت والأميركي أكثر من دولارين للبرميل، أو ما يزيد على 3%، في جلسة الجمعة بعد أن ألقى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين بظلاله على توقعات الطلب في سوق ينظر إليها على أنها تعاني تخمة في المعروض.



وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في «يو.بي.إس»، إن «سبب عمليات البيع هو التحول إلى الأسواق الخالية من المخاطر في أعقاب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية».



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.49 دولار أو 3.82% لتبلغ عند التسوية 62.73 دولارا للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.61 دولار أو 4.24% إلى 58.90 دولارا للبرميل عند التسوية، وهذا أدنى مستوى للخامين منذ أوائل مايو.



وقال أندرو ليبو، رئيس شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، إن «اليوم هو تتويج لمجموعة متنوعة من العوامل، وأحدثها تهديد ترامب بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الصين». وكان من المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ بعد نحو 3 أسابيع في كوريا الجنوبية، وشكا على وسائل التواصل الاجتماعي مما وصفه بخطط الصين للسيطرة على الاقتصاد العالمي، بعد أن وسعت بكين بشدة قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة أمس الخميس. وتهيمن الصين على سوق هذه المعادن الضرورية لصناعة التكنولوجيا.



وبالإضافة إلى تهديده بإلغاء الاجتماع مع شي، قال ترامب إنه قد يفرض زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية.



وسجلت الأسعار مكاسب بنحو 1% يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم نحو اتفاق للسلام في أوكرانيا، وهو ما يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تستمر.



وخففت زيادة الإنتاج في نوفمبر التي أقرها تحالف «أوپيك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وشركاء، والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض. ويخشى المستثمرون أيضا من أن إغلاق الحكومة الأميركية لفترة طويلة يمكن أن يضعف الاقتصاد الأميركي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.