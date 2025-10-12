في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل، حصد بنك الخليج بنك الخليج جائزة «أفضل تجربة عميل في الخدمات المصرفية الخاصة»، وذلك ضمن جوائز Private Banker International Global Wealth Awards 2025، التي تعد من أبرز الجوائز الدولية في قطاع إدارة الثروات.



وتمنح جوائز Private Banker International Global Wealth Awards من قبل Private Banker International (PBI)، وهي منصة عالمية مرموقة متخصصة في أخبار وتحليلات قطاع البنوك الخاصة وإدارة الثروات. ومنذ أكثر من 30 عاما، تكرم جوائز PBI المؤسسات المالية التي تظهر تميزا ملحوظا في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة، والابتكار في إدارة الثروات، والريادة في تلبية تطلعات العملاء الأثرياء. تحظى هذه الجوائز بسمعة عالمية مرموقة، وينظر إليها على أنها معيار للجودة والابتكار والتميز في هذا القطاع المتخصص.



وتعد الجائزة تتويجا لنهج بنك الخليج المستدام في تقديم تجربة مصرفية استثنائية مصممة خصيصا لعملائه من أصحاب الثروات، حيث يركز البنك على تقديم مزيج متكامل من الخدمة الشخصية، والحلول الاستثمارية المصممة حسب الحاجة، والاهتمام بأدق تفاصيل العلاقة المصرفية.



ويعتبر هذا الإنجاز استمرارا لنجاحات سابقة، إذ حصل بنك الخليج العام الماضي (2024) على جائزة «أفضل العروض للجيل القادم من الأثرياء» من الجهة نفسها، في حفل أقيم في سنغافورة، مما يعكس ريادة البنك في تلبية احتياجات العملاء من مختلف الشرائح والثروات، بمن فيهم الجيل الجديد من المستثمرين.



وعقب حصوله على الجائزة في حفل كبير أقيم في سنغافورة مؤخرا، علق مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية - إدارة الثروات سطام المرزوق بالقول: نفتخر بحصولنا على هذا التكريم الدولي الذي يسلط الضوء على جودة تجربة العملاء في بنك الخليج، لاسيما عملاءنا من أصحاب الثروات. وأضاف: هذه الجائزة لا تكرم فقط خدماتنا الحالية، بل أيضا التزامنا الدائم بتحسين وتطوير تجربة عملائنا عاما بعد عام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية، انطلاقا من إيماننا بأن العلاقة المصرفية الحقيقية تقوم على الثقة، والشفافية، والابتكار في تقديم الحلول، وهذا ما نسعى لتجسيده كل يوم.



وأشار إلى أن عميل إدارة الثروات الخاصة يحظى بمدير حساب شخصي يهتم بإدارة جميع الاحتياجات المصرفية له، ويزوده بالحلول المالية والاستثمارية التي تحقق أهدافه وتحافظ على ثروته وتسهم في تنميتها، علما أن مدير الحساب يكون على أهبة الاستعداد في التواصل مع العميل وزيارته بشكل مستمر، كما يحصلون على بطاقة السحب الآلي التي تتيح الدخول لصالات المطارات، وتوفر خصومات عند حجز تذاكر السفر والفنادق، وكذلك يمكنهم الحصول على بطاقة ائتمانية (فيزا إنفينيت أو ماستركارد وورلد) تمنحهم تأمين شامل على الحوادث والسفر، وتتيح لهم الدخول لصالات المطارات، وخدمة Dine & Fly لخصومات المطاعم، وخدمة الكونسييرج المحلية، إلى جانب الاستفادة من المزايا الفريدة لبرنامج نقاط الخليج والخصومات والعروض الحصرية التي يطرحها البنك على مدار العام.