تتويجـــاً لمبادراتهـــا الاستثنائية في المسؤولية الاجتماعية والعلمية، مثلت الشركة الكويتية للاستثمار الكويت في المؤتمر الدولي السادس والسبعين للملاحة الفضائية، الذي يقام في أكتوبر من كل عام، لتكون مع ذلك الشركة الكويتية الوحيدة التي تشارك في يوم الاحتفال بمساهمات علوم الفضاء والتكنولوجيا التي تستهدف تحسين ظروف الإنسان. وشارك الفريق الفائز بهاكاثون الكويت للفضاء (K-STAR)، الذي أطلقته «الكويتية للاستثمار»، خلال أكتوبر الماضي في أبرز مؤتمرات جيل الفضاء الدولية في سيدني - أستراليا، والمكون من عبدالمحسن الغانم وأسيل الهاجري وداليا الرديني وعمر عودة. وفي هذا الخصوص، قال ضابط أول العلاقات العامة والإعلام في «الكويتية للاستثمار» مجرن اللوغاني إن الفائزين الـ 4 عقدوا مقابلات مع شركات ووكالات فضاء عدة، من قبيل «ناسا»، مشيرا إلى أنهم لمسوا حماسا كبيرا من منظمي المؤتمر للسنة المقبلة في إيطاليا - تركيا، حيث أشادوا بتجهيزات «الكويتية للاستثمار» لمشاركتهن في المؤتمر ودور الشركة الفاعل في إضافة قيمة مضافة للمؤتمر، بمضامين ومرتكزات قائمة على مبادئ الاستدامة العلمية. وبين اللوغاني أن الفائزين شاركوا في حديث مطول مع مستشارة وزارة الصناعة والتكنولوجيا أبحاثهم الفائزة ودور «الكويتية للاستثمار» الواسع في تنمية الكفاءات البشرية الوطنية، وفي دعم الطاقات الوطنية الشابة.



وأشار إلى أن الفائزين استعرضوا في المؤتمر الثاني الذي عقد حول الملاحة والفضاء الدولي جهود الكويت العلمية وتحديدا في مجال الفضاء بمشاركة المتحدثين القادة في الاجتماع السنوي المغلق لمنظمة «IAF»، والذي تناول جدول السنة المقبلة لـ «MECA-SC» للشرق الأوسط والذي جاء ضمن استضافة قدمتها سفيرة «الكويتية للاستثمار» في علوم الفضاء ومسؤولة باب التسجيل المهندسة لمى العريمان. وأكد اللوغاني أن مشاركة الفائزين في المؤتمر كانت مثمرة، حيث تخللها مقابلات عدة تضمنت لقاءات مباشرة مع وزير الشباب ثاني رائد فضاء إماراتي سلطان النيادي، وكذلك أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري، والذي استعرض تجربته في محطة الفضاء، فضلا عن اجتماعات عدة عقدوها مع وكالات خليجية من ضمنها وكالة البحرين للفضاء والتي تمت خلالها مناقشة مستقبل الفضاء بالخليج مع وزيرة السياحة البحرينية فاطمة بنت جعفر الصيرفي. كما شارك الفائزون في مؤتمر شباب الفضاء من خلال ورشة عمل أقامتها مع منظمة الفضاء الأوروبية، حيث قدموا حلولا علمية متقدمة للدول التي ليست لديها وكالات للفضاء، ضمن فريق ضم ممثلين من ايرلندا. وقال اللوغاني إن المشاركة الفاعلة للفائزين بهاكاثون «الكويتية للاستثمار» في مؤتمر الفضاء العالمي تعكس استجابة حقيقية لمضامين إستراتيجية الشركة الفاعلة نحو تنمية رأس المال البشري الوطني، من خلال تبني مبادرات هادفة اجتماعيا وعلميا، ترتكز على توفير أفضل الممارسات التي تعزز مهارات الأجيال المقبلة، وتمكن الطلاب من ابتكار حلول إبداعية، بما يضمن تطوير قدراتهم العلمية والعملية.