يواصل بنك بوبيان التزامه المستمر بدعم المبادرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة في الكويت، وتمكين مختلف القطاعات الواعدة، لاسيما في مجالات التقنية المالية والابتكار الرقمي، باعتبارهم قوة دافعة لخلق فرص جديدة وتحفيز الابتكار وتعزيز التنوع الاقتصادي.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تمكين رواد الأعمال في المراحل المبكرة، من خلال تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية، تركز على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، بما يعزز مكانة البنك كشريك رئيسي في دعم الابتكار وريادة الأعمال.



وفي إطار هذه الجهود، نظم بنك بوبيان ورشتي عمل متخصصتين، استضاف خلالهما عددا من المبادرين ورواد الأعمال المشاركين في البرنامج، لتزويدهم بالأدوات العملية والخبرات الضرورية للانطلاق بثقة نحو المستقبل.



وأدار الورشة الأولى المدير التنفيذي للمنتجات الرقمية في بنك بوبيان، عبدالعزيز الوزان، وجاءت تحت عنوان «تطوير النموذج الأولي»، حيث تمت مناقشة كيفية بناء MLP (Minimum Lovable Product) فاعل يجذب المستخدمين منذ اللحظة الأولى، من خلال تصميم مبتكر يتناسب مع خصائص المنتج المستهدف والجمهور المحلي.



وقال الوزان: بناء نموذج أولي ناجح لا يتعلق فقط بالمنتج، بل بكيفية جذب المستخدمين منذ اللحظات الأولى. التركيز على احتياجات السوق وفهم سلوك المستهلك هو ما يحول الفكرة إلى مشروع له قيمة حقيقية.



وأضاف أن تطوير الـ MLP يمثل خطوة جوهرية في رحلة أي شركة ناشئة، إذ يسمح لها بالاختبار والتجريب وتقليل المخاطر قبل الدخول إلى السوق، وهو ما يساعد المبادرين على بناء مسار عملي أوضح يمهد نجاح مشاريعهم في المراحل الأولى.



وقد عكست هذه الورشة فلسفة بوبيان في استثمار موارده الداخلية وكفاءاته الوطنية عالية المستوى في خدمة منظومة ريادة الأعمال، بما يرسخ مكانة البنك كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات.



ورشة التخطيط المالي وإعداد الميزانيات



وشارك في الورشة الثانية الشريك الإداري والمدير التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة Holistic للاستشارات «أحد أبرز شركاء البنك البارزين»، عبدالرحمن الدعيج، حيث ركزت على أساسيات إعداد الميزانيات وحساب الجدول الزمني للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق الأرباح.



وقال الدعيج: التخطيط المالي السليم هو العمود الفقري لأي مشروع ناشئ. عندما يعرف المبادر متى وكيف سيحقق مشروعه عوائد ملموسة، تقل المخاطر ويزداد التركيز على النمو الفعلي.



وأوضح أن القدرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة وتجنب الأخطاء الشائعة في المراحل الأولى تمثل عاملا أساسيا في نجاح أي شركة ناشئة، مشيرا إلى أن الأدوات العملية التي قدمتها الورشة تساعد المبادرين على بناء أسس مالية متينة لمشاريعهم.