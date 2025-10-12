مفرح الشمري



احتفلت فرقة تياترو المسرحية أمس الأول بمرور 15 عاما على تأسيسها الذي كان بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٠، ويأتي هذا تزامنا مع تألقها في الساحة الفنية من خلال مشاركاتها في العديد من المهرجانات المسرحية داخل الكويت وخارجها، وحققت العديد من الجوائز والتميز في تلك المشاركات لتقديمها أعمالا فنية متنوعة تحمل مضامين اجتماعية وإنسانية.



حاليا الفرقة تحضر للمشاركة في مهرجانين مسرحيين بارزين، إلى جانب تحضيرها لعمل جماهيري ضخم من إخراج هاني النصار مؤسس الفرقة مع مديرها المخرج محمد الكندري، حيث تستعد الفرقة للمشاركة في مهرجان Backstage Group المسرحي بدورته الثانية من خلال مسرحية «الجسر» تأليف د.فاطمة العطار، وتمثيل مساعد خالد، روح سويدان، زهراء العطار، أم القرى إسماعيل، فايز بن أحمد ومكياج تهاني كمال، أزياء وديكور د.فهد المذن، إضاءة فاضل النصار، موسيقى محمد النصار، مخرج مساعد رياض السليمي، وإشراف عام محمد الكندري، والمسرحية ستعرض مطلع الشهر المقبل وهي من إخراج هاني النصار.



كما تشارك الفرقة في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما في دورته الثامنة، الذي تحمل اسم الفنان الراحل محمد المنيع، وذلك من خلال مسرحية «عباية»، وهي من تأليف د.فاطمة العطار، وإخراج هاني النصار، ومن تمثيل روح صلاح، وسينوغرافيا د.فهد المذن، حسن الملا، إعداد موسيقي شاهين النصار، مساعد مخرج أم القرى إسماعيل، إدارة خشبة فايز بن أحمد، وإشراف عام محمد الكندري.



وعلى الصعيد الجماهيري، تستعد فرقة تياترو المسرحي لتقديم عمل كبير بعنوان «الشر لا يموت أبدا» وذلك بالتعاون مع المنتج نايف الحميداني، المسرحية من تأليف نايف الحميداني، ومن إخراج هاني النصار، ومخرج مساعد د.فاطمة العطار، ومخرج منفذ فراس السالم، وسينوغرافيا د.فهد المذن، وستقدم المسرحية في العام الجديد بمشاركة نجوم من الكويت، مصر، أميركا، وبريطانيا.