أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح، أن برنامج «دروب أريكة» يأتي ضمن رؤية المؤسسة في تعزيز الهوية الخليجية، حيث يوثق البرنامج الجوانب الثقافية والسياحية في كل دولة خليجية ويعزز الأواصر المشتركة.



جاء ذلك في بيان لمؤسسة البرامجي المشترك عقب لقاء الشيخ مبارك برئيس المكتب الوطني الإماراتي للإعلام عبدالله آل حامد في أبوظبي بمناسبة تصوير البرنامج في الإمارات، وذلك ضمن جولة خليجية للبرنامج تغطي الدول الخليجية الست.



وأضاف البيان أن البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة غمزة للإنتاج الفني، حيث تتبنى مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك توجها جديدا يقوم على دعم وتمكين الشركات الخليجية في مجال الإنتاج الفني والإعلامي.



وأوضح أن هذا النهج سيسهم في تطوير المنظومة الإعلامية الخليجية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.



وأعرب البيان عن شكره وتقديره إلى مجلس الإمارات للإعلام ممثلا برئيس المكتب الوطني للإعلام عبدالله آل حامد على دعمه الدائم للمؤسسة واستضافته لفريق العمل خلال فترة التصوير بالإمارات.



من جانبه، قال رئيس المكتب الوطني الإماراتي للإعلام عبدالله آل حامد إن جهود المؤسسة في دعم الإنتاج الإعلامي الخليجي تمثل ركيزة لترسيخ الهوية المشتركة وتعزيز جسور التواصل الثقافي بين شعوب دول المجلس.



وأضاف أن «دروب أريكة» يروي حكايات الإنسان والمكان في كل دولة خليجية ويعكس عمق الترابط بين ثقافاتنا وجمال تنوع أوطاننا، مؤكدا أن الإمارات ستبقى داعمة لكل إنتاج هادف يعبر عن قيمنا ويحتفي بجمال دولنا ويعزز رسالة الإعلام في خدمة الإنسان والتنمية.