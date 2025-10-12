أجرت قوات «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» تدريبات عسكرية مكثفة في قاعدة قسرك بريف الحسكة شمال شرقي سورية، بمشاركة وحدات من قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد.



وشهدت المناورات استخدام الذخيرة الحية بمشاركة الطيران الحربي والمروحي، إضافة إلى تدريبات ميدانية تحاكي معارك فعلية، في إطار رفع الجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق العملياتي بين الجانبين، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».



ووفقا لمصادر عسكرية، فإن التدريبات تضمنت عمليات تحاكي سيناريوهات ميدانية تشمل التنسيق الجوي والبري، واستخدام الأسلحة الثقيلة والحديثة ضمن بيئة قتال افتراضية قريبة من الواقع.



وتأتي هذه التدريبات في سياق الجهود المستمرة لـ «التحالف الدولي» لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة في مناطق شمال شرقي سورية، حيث تشهد المنطقة تهديدات أمنية من خلايا «داعش».



وليلة أمس الأول، أفادت مصادر محلية بسماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف، ترافقت مع تحليق طيران مسير، في منطقة تل تمر بريف الحسكة، بالقرب من قاعدة قسرك.



ونقلت وكالة «نورث برس» عن مصدر عسكري من قاعدة قسرك قوله عن ان أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة الليلة قبل الماضية، كانت ناتجة عن تدريبات عسكرية ليلية مشتركة بين قوات التحالف الدولي و«قسد».



وأوضح المصدر أن هذه المناورات تجري بشكل دوري وشبه يومي، في إطار التدريبات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني ورفع الكفاءة القتالية لعناصر القوات المشاركة.



وتقع قاعدة قسرك في ريف الحسكة الشمالي قرب بلدة تل تمر، على الطريق الواصل بين الحسكة وتل تمر، وتعد من المواقع العسكرية التي تتمركز فيها قوات أميركية تابعة لـ«التحالف الدولي» في شمال شرقي سورية.