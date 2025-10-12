القاهرة - خديجة حمودة



ناقش د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الأوضاع في المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي أمس الأول بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة. كما ناقش الوزيران المشاركة الدولية في قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.



وقد اعتبر وزير الخارجية الأميركي قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، وأشاد بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، والذي ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.



من جانبه، أشار الوزير عبدالعاطي إلى التقدير البالغ الذي يكنه رئيس الجمهورية للرئيس الأميركي ولخطة السلام التي طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، لافتا إلى أن الاتفاق يبث الأمل في شعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني.



وأكد وزير الخارجية أن هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.