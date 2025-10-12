في غضون ستة أشهر فقط، انتقلت «وارنر براذرز» من كونها عملاقا هوليووديا يواجه صعوبات وسط شائعات عن إقالة كبار مسؤوليها التنفيذيين، إلى الاستديو الأبرز في المجال السينمائي، وأصبحت هدفا محتملا لعرض استحواذ تبلغ قيمته 70 مليار دولار.



وتزدحم قاعات السينما بأحدث الأفلام المنتجة من قسم السينما في «وارنر براذرز ديسكفري»، بينها «سوبرمان» و«ماينكرافت» و«وان باتل أفتر أنوذر»، لتصير «وارنر» أول استديو يحقق عائدات بـ4 مليارات دولار في شباك التذاكر هذا العام. وتمثل هذه النتيجة تحولا جذريا عن مارس الماضي، عندما كانت «وارنر» تعاني من إخفاقات مكلفة مثل فيلم «ميكي 17» والجزء الثاني الفاشل من فيلم «جوكر».



ويقول الرئيس المشارك للاستديو مايكل دي لوكا، خلال مقابلة حديثة في قمة بلومبيرغ سكرين تايم في لوس أنجيليس «نحن نقوم بدورنا».



وكان دي لوكا وزميلته باميلا أبدي، وهما من محترفي السينما المعروفين قد انتقلا من شركة «ام جي ام» المنافسة عام 2022.



تقول أبدي «لا يمكننا الرد على التكهنات والشائعات. كل ما يمكنني قوله هو أنني وديفيد ومايك حظينا بشرف مشاهدة كل هذه الأفلام مسبقا. كنا نعرف ما يخبئه لنا المخرجون وهذه الأفلام، وكنا نتوق إلى أن يكتشفها الجمهور».



يأتي هذا النجاح المفاجئ وسط اضطرابات تواجهها الشركة الأم للاستديو «وارنر براذرز ديسكفري».



وتدرس شركة «باراماونت» التي استحوذت عليها أخيرا عائلة مؤسس شركة «أوراكل» لاري إليسون، ثاني أغنى رجل في العالم، شراء «وارنر»، بحسب وسائل إعلام متخصصة.