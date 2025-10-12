تعامل رجال مراكز قوة الإطفاء العام خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 4 حرائق تمت السيطرة عليها والتعامل معها بمهنية واحترافية عليه. وقد أسفرت الحرائق عن 3 مصابين. وفي التفاصيل، سيطرت فرق إطفاء مراكز الصليبخات والاستقلال فجر أمس السبت، على حريق مصنع خرسانة بمنطقة الشدادية، وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في خزان يحتوي على مادة «البيتومين» سريعة الاشتعال، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات تذكر. ‏وإلى منطقة بنيد القار، فقد تسبب انفجار سلندر غاز في إصابة سيدة وإلحاق تلفيات بالبناية. وقالت قوة الإطفاء ان فرق إطفاء مركزي الهلالي والشهيد تعاملت مع حريق اندلع في مطبخ شقة بعمارة بسبب انفجار غاز، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وتمت السيطرة عليه. من جهة أخرى، سيطرت فرق إطفاء مركزي الشهيد والهلالي ظهر أمس الأول على حريق منزل في منطقة الدسمة، حيث باشرت الفرق إخلاء المنزل بالكامل وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه. وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين تم تسليمهما إلى الجهات المختصة. كما ‏سيطرت فرقة إطفاء مراكز القرين على حريق منزل بمنطقة العدان، حيث باشرت الفرق إخلاء المنزل وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر، وتم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة.