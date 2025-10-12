نفذت الإدارة العامة للمرور، متمثلة في ‏إدارة الطرق السريعة وإدارة محافظة مرور الجهراء وإدارة الرقابة الأمنية، مساء الخميس الماضي، حملة أمنية مرورية شاملة على جسر الشيخ جابر، استهدفت المركبات والدراجات النارية المخالفة لقواعد المرور، إلى جانب ضبط المطلوبين أمنيا.



وأسفرت الحملة، حسب بيان لوزارة الداخلية، عن تحرير 485 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط شخص من دون إثبات وآخر متغيب ومطلوب، إلى جانب حجز 43 مركبة ودراجة نارية مخالفة وسحبها الى كراج الحجز، وحجز 16 شخصا في نظارة المرور.



وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار حملاتها الميدانية في مختلف المحافظات، مشددة على ضرورة التزام قائدي المركبات بالقانون والأنظمة المرورية حفاظا على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.