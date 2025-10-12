قال بيان صادر عن وزارة الداخلية «تمكن رجال إدارة نجدة محافظة الجهراء من ضبط أحد منتسبي وزارة الداخلية بعد العثور بحوزته على مواد يشتبه بأنها مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وذلك أثناء تعاملهم مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ (112) بشأن حادث تصادم وإصابة في منطقة النعيم».



وأضاف ان ضبط المتهم يأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة لشرطة النجدة لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، مشيرة إلى أنه وأثناء مباشرة رجال الأمن لموقع البلاغ، لوحظ أن أحد أطراف الحادث في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق عليه تبين أنه من منتسبي الوزارة وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على كمية من الحبوب يشتبه بأنها مخدرة من نوع «لاريكا»، وقطعة من مادة الحشيش وأدوات يشتبه استخدامها في التعاطي، وسلاح ناري نوع (9 ملم) وعدد من الطلقات ومخزن سلاح وذخيرة متنوعة.



وذكرت انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمت إحالة الشخص ومركبته إلى مخفر النعيم، ثم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة في الواقعة.



وأكدت وزارة الداخلية أنه لا أحد فوق القانون، وأن رجال الأمن سيظلون على عهدهم في تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، بما يصون هيبة المؤسسة الأمنية ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره.