

بشرى شعبان



شاركت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في اليوم العالمي للإبصار التي نظمته كلية الطب بجامعة الكويت ضمن مبادرة «شوف زين».

وأكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية بالتكليف د.خليفة الهيلع، حرص الهيئة على دعم المبادرات الصحية والمجتمعية التي تعزز جودة الحياة وتمكن الأفراد ذوي الإعاقة، موضحا أن المبادرة هدفت إلى رفع الوعي بأهمية الفحص المبكر للحفاظ على صحة العيون.

وأضاف الهيلع أنه تم تنفيذ فحوصات بصرية مجانية وتقديم إرشادات توعوية للطلاب حول العناية بالعيون، مشددا على أن الهيئة تواصل جهودها في كل ما يسهم في تعزيز الصحة المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.