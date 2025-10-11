وقعت مواجهات عنيفة في مناطق حدودية بين كل من باكستان وافغانستان بحسب ما أفادت كابول وإسلام آباد.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية بأن نقاطا حدودية تعرضت لإطلاق نار من داخل أفغانستان المجاورة.

في المقابل، قالت حكومة "طالبان" إن هجماتنا على نقاط حدودية في باكستان يأتي ردا على ضربات جوية شنت على كابول.

ونقلت قناة (الجزيرة) الفضائية عن مصدر بوزارة الدفاع الأفغانية قوله إن الضربات الافغانية جاءت ردا على القصف الباكستاني على العاصمة كابول وولايتي خوست وننغرهار.

واضاف المصدر ذاته بالقول إن قواتنا تخوض اشتباكات مع القوات الباكستانية في 7 ولايات حدودية".