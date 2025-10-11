الدوحة- فريد عبدالباقي

وضع المنتخب الإماراتي قدماً في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق فوزاً ثميناً على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الرابعة «الملحق الآسيوي» لتصفيات كأس العالم 2026، لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخب قطر.

ويأمل «الأبيض» في العودة إلى الظهور على الساحة العالمية بعد غيابٍ دام 36 عاماً منذ مشاركته التاريخية في مونديال 1990 بإيطاليا، وهي المرة الوحيدة التي ظهر فيها المنتخب الإماراتي في كأس العالم حتى الآن.

وشهدت القمة الخليجية حضوراً جماهيرياً مميزاً من مشجعي المنتخبين، الذين صنعوا أجواءً حماسية رائعة في المدرجات، لتتحول المواجهة إلى ليلة عربية خالصة جسدت روح التنافس الشريف والطموح المشترك نحو المونديال.

جاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، حيث دخل المنتخب العُماني اللقاء بقوة وفرض أسلوبه الهجومي، ونجح في التقدم بالدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من أمجد الحارثي اصطدمت بمدافع الإمارات كوامي أوتون ودخلت الشباك بالخطأ في مرماه، لينهي «الأحمر» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، أظهر «الأبيض» شخصية قوية ورغبة كبيرة في العودة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 76 برأسية رائعة من ميلوني بعد عرضية متقنة من علي صالح. واستمر الضغط الإماراتي حتى الدقيقة 83، حين تمكن كايو لوكاس من تسجيل هدف الفوز بطريقة جميلة بعدما راوغ الدفاع وسدد كرة قوية في الشباك العُمانية، ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين في بداية مشواره بالملحق الآسيوي.

ورفع المنتخب الإماراتي بهذا الانتصار رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب القطري مساء الثلاثاء المقبل، والتي ستحدد هوية المتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، أو الفريق الذي سيخوض المواجهة الفاصلة بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي الذي سيواجه منتخباً من قارة أخرى على بطاقة إضافية نحو المونديال.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب العُماني عند نقطة واحدة بعدما أنهى مبارياته في المجموعة، لكنه يتمسك بأملٍ ضعيف في بلوغ الملحق النهائي، إذ يحتاج إلى فوز المنتخب الإماراتي على نظيره القطري بفارق هدفين على الأقل، ليحتكم إلى فارق الأهداف الكلي كمعيار ثانٍ بعد النقاط وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكان المنتخب العُماني قدم افتتح مشواره في المجموعة بتعادل سلبي أمام المنتخب القطري الذي يدخل مباراته القادمة أمام نظيره الإماراتي برصيد نقطة واحدة.

ويعتمد «فيفا» في نظام الترتيب على عدة معايير تبدأ بالنقاط، ثم فارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، وإذا استمر التساوي، تحتسب نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، ثم يحتكم إلى مبدأ اللعب النظيف، الذي يخصم فيه من رصيد المنتخب نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط للطرد بإنذارين، وأربع نقاط للطرد المباشر، وخمس نقاط إذا حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة، وإذا استمر التعادل بعد ذلك، تجرى قرعة لتحديد الترتيب النهائي.

ويقام الملحق الآسيوي بنظام مجموعتين: الأولى في قطر وتضم الإمارات، عمان، والبلد المضيف قطر، والثانية في السعودية بمشاركة المنتخب السعودي والعراق وإندونيسيا، وقد شهدت الجولة الماضية فوز «الأخضر» السعودي على نظيره الإندونيسي 3-2.

وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الإماراتي مسيرته بثبات نحو حلم التأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل، في حين خرج المنتخب العُماني مرفوع الرأس بعد أداء قتالي مميز، منتظراً ما ستسفر عنه الجولة الختامية من حسابات الأمل الأخير.