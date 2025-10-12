أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد قمة دولية في شرم الشيخ للسلام في غزة يوم الاثنين برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب ومشاركة أكثر من 20 دولة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة. واعلنت باريس ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيشارك في القمة، كما اعلنت مدريد ان رئيس الوزراء الاسباني سيشارك في القمة ايضا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ان القمة "تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم."