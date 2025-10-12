واصل المنتخب الإسباني سلسلة انتصاراته في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب جورجيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم مساء السبت ضمن منافسات الجولة السابعة.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 18 نقطة متصدرا مجموعته عن جدارة، ليقترب خطوة جديدة نحو حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم، بينما تجمد رصيد منتخب جورجيا عند 6 نقاط في المركز الرابع.

وضمن نفس المجموعة اكتسحت تركيا نظيرتها بلغاريا 6-1 لتحتل وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت بلغاريا المركز الأخير بلا نقاط.

بدورها، فازت البرتغال بشق الأنفس على ضيفتها إيرلندا بهدف متأخر من روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، لتقترب خطوة من التأهل إلى المونديال.

وواجه المنتخب البرتغالي صعوبة كبيرة على ملعب "جوزيه ألفالادي" معقل سبورتنغ لشبونة رغم تهديد مرمى إيرلندا بـ 30 محاولة هجومية منها 6 تسديدات على المرمى، إذ تصدى الحارس كويمين كيليهير لمحاولات كريستيانو رونالدو وفيتينيا ونونو مينديز كما وقف الحظ في وجه الأسطورة كريستيانو قائد النصر السعودي بعدما اصطدمت إحدى كراته بالقائم، بينما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75 تصدى لها الحارس الإيرلندي بنجاح.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، إذ تحتاج إلى الفوز على المجر في الجولة المقبلة لضمان التأهل إلى المونديال بشكل رسمي.

من جانبه، سجل منتخب إيطاليا انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات بعدما تغلب على مضيفه منتخب إستونيا 3-1 في الجولة السادسة من مباريات المجموعة التاسعة.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط خلف النرويج المتصدرة الفائزة على الكيان الصهيوني 5-0 بينما توقف رصيد إستونيا عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير.