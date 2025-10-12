أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمدينة شرم الشيخ وأسفر عن وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، تضامنها الكامل مع قطر في الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد نعت ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ المصرية أثناء أداء عملهم، معربة عن بالغ الحزن والأسى لوفاتهم.

كما أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة قطر.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان تضامن المملكة مع أسر المتوفين، معربة عن تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر حكومة وشعبا، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

وتقدم البديوي بخالص تعازيه وصادق مواساته إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الحكومة القطرية والشعب القطري الشقيق، معربا عن تمنياته للمصابين الشفاء العاجل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كذلك، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها لدولة قطر.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تضامنها مع قطر، معربة عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم وإلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.