أعلنت وحدة متمردة في الجيش سيطرتها على جميع القوات العسكرية في مدغشقر، فيما أكد الرئيس أندري راجولينا أن محاولة جارية «لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني».

وانضمت وحدة «كابسات» (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) إلى آلاف المحتجين وسط العاصمة في تحول كبير في مسار الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

وأعلنت الوحدة مؤخرا أنها «سترفض أوامر إطلاق النار» وانتقدت قوات الدرك التي اتهمت باستخدام القوة ضد المحتجين، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى.

وأفاد عناصر «كابسات» في بيان مصور الأحد «من الآن فصاعدا، جميع أوامر الجيش الملغاشي - سواء البرية أو الجوية أو البحرية - ستصدر من مقر كابسات».

وتتمركز وحدة «كابسات» في منطقة سوانييرانا في ضواحي العاصمة أنتاناناريفو.

واشتبك جنود من الوحدة مع قوات الدرك خارج ثكنة عسكرية، ودخلوا المدينة على متن مركبات عسكرية للانضمام إلى صفوف المتظاهرين الذين رحبوا بهم بحفاوة ودعوا الرئيس راجولينا إلى الاستقالة.

وأصدر الرئيس بيانا حذر فيه من «محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بما يتناقض مع الدستور والمبادئ الديموقراطية».

وشدد على أن «الحوار السبيل الوحيد للمضي قدما والحل الوحيد للأزمة التي تواجه البلاد حاليا»، داعيا إلى «وحدة الصف».

وأكد ضباط في قوات الدرك في بيان مسجل بالصوت والصورة أنهم يقرون بـ «أخطاء ومخالفات ارتكبت أثناء عمليات التدخل»، داعين إلى «الأخوة» بين الجيش والدرك.

وقالوا «نحن هنا من أجل الحماية لا الترهيب»، مضيفين «من الآن فصاعدا، ستأتي كل الأوامر فقط» من مقار الدرك.

من جهتها، أكدت الحكومة في مدغشقر أن الرئيس راجولينا ما زال «في البلاد» ويدير الشؤون الوطنية، بينما أفاد رئيس الوزراء المعين حديثا بأن الحكومة «تقف بقوة» وهي «مستعدة للتعاون والإنصات».