أثارت وصية الممثلة الأميركية الراحلة ديان كيتون جدلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية، بعدما كشفت تقارير عن تخصيصها 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الأليف «ريجي»، الذي كانت تصفه بأنه «قلبها الذي يسير على أربع».

ورحلت نجمة هوليوود الشهيرة في 11 أكتوبر الجاري عن عمر ناهز 79 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة استمرت أكثر من خمسة عقود.

ونقل موقع RadarOnline الأميركي عن مصادر مقربة من كيتون، أنها خصصت هذا المبلغ الضخم لضمان رعاية كلبها «ريجي» وتأمين حياة مريحة له بعد وفاتها، بما في ذلك منزل خاص وعناية طبية دائمة.

وقالت المصادر إن كيتون تبنت الكلب عام 2020، وكان رفيقها الدائم في سنواتها الأخيرة، إذ ظهرت معه مرارا في صور ومنشورات على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها احتفالها بـ«اليوم الوطني للحيوانات الأليفة».

وأكد المقربون أنها كانت تعتبره جزءا من عائلتها، وقد قالت مازحة في مقابلة تلفزيونية قبل أعوام: «أحب أطفالي، وآل باتشينو، والهندسة المعمارية. وذلك الكلب».

ولم تتوقف وصية النجمة الراحلة عند حدود كلبها، إذ تضمنت أيضا تبرعات كبيرة لجمعيات خيرية تعنى بحقوق الحيوان، استمرارا لجهودها في هذا المجال، التي امتدت لأكثر من عقدين.