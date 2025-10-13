

القاهرة - محمد سامي



مع نهاية فترة التوقف الدولي المقررة غدا، يعيش قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك حالة من الاستنفار داخل أروقة الجهازين الطبي والفني استعدادا لاستئناف المشوار القاري في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، حيث يسابق الفريقان الزمن لتجهيز عدد من اللاعبين المصابين قبل المواجهات المرتقبة.



ففي القلعة الحمراء، كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الحالة التفصيلية لمصابيه قبل مواجهة مضيفه إيغل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال السبت المقبل في الـ 4 عصرا بتوقيت الكويت، وأكد أن حالة إمام عاشور مستقرة وفي تحسن مستمر، حيث لا يزال اللاعب يخضع للعلاج من الفيروس الكبدي (A)، أما كريم فؤاد فيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الأمامية، ولم يتحدد بعد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.



وكذلك يعاني أشرف داري من تمزق في العضلات أسفل البطن (فتق)، ويجري حاليا فحوصات لتحديد الخطة العلاجية المناسبة، في حين عاد لاعب الوسط أحمد رضا للمشاركة في التدريب الجماعي، فيما تظل الخسارة الأبرز للمارد الأحمر هي غياب حسين الشحات بعد تعرضه لتمزق في وتر العضلة الخلفية سيبعده عن الملاعب حتى ديسمبر المقبل.



وفي القلعة البيضاء، يواصل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي، وتأكد غياب المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ عن اللقاء بسبب تمزق في العضلة الضامة، ويواجه ناصر منسي المصير ذاته بعد إصابته في العضلة الخلفية.



ويستمر الفلسطيني الآخر آدم كايد في أداء برنامجه التأهيلي على أمل التعافي قبل موعد المباراة، في المقابل يقترب محمد شحاتة من العودة بعدما أنهى الجزء الأكبر من التأهيل، ويشارك حاليا في تدريبات الكرة بشكل تدريجي. وعاد لاعب الوسط محمود جهاد إلى المران الجماعي بعد تعافيه من شد في العضلة الخلفية، في حين ينتظر النادي نتائج فحوصات عمر جابر لتحديد مدة غيابه بعد إصابته الأخيرة التي أبعدته عن معسكر منتخب الرديف.