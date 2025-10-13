

القاهرة ـ أحمد صبري وناهد إمام



أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تلقت أمس أوراق 112 راغبا في الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح إلى 1950 على النظام الفردي، فيما لم يشهد اليوم الرابع أي ترشح على نظام القوائم.



وباشرت اللجان أعمالها بانتظام في رابع أيام التلقي بكل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، فيما تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان.



ولم ترصد اللجان أي معوقات، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات «الرقمنة والمستندات وحفظها إلكترونيا».