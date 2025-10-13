توعدت إسلام اباد بـ«رد قوي» على العملية الانتقامية التي نفذتها أفغانستان ليلا ضد جنود باكستانيين عند الحدود المشتركة بين البلدين، وأسفرت، بحسب كابول، عن مقتل «58 جنديا باكستانيا». إلا أن الجيش الباكستاني تحدث فقط عن مقتل 23 من جنوده إضافة إلى 200 من الجانب الأفغاني خلال عملية الرد التي نفذتها كابول ليلا عند الحدود بين البلدين.



وقال الجيش في بيان «قتل 23 جنديا باكستانيا خلال دفاعهم عن وحدة أراضي بلادنا ضد هذا الهجوم المشين»، مضيفا: «قتلنا أكثر من 200 من طالبان وإرهابيين تابعين لهم في عمليات قصف وغارات وضربات دقيقة».



بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي الاحد إنه خلال هذه المواجهات «قتل 58 جنديا باكستانيا وأصيب ثلاثون» آخرون، لافتا أيضا إلى «مقتل تسعة من قوات طالبان».



وتوعد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان قائلا «لن تكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال»، متهما سلطات طالبان الأفغانية بإيواء «عناصر إرهابية».



وأكد وزير الداخلية محسن نقفي أن «أفغانستان تلعب بالنار والدم»، مشيرا إلى أن جارته ستتلقى «مثل الهند، ردا قويا لن تجرؤ بعده على النظر بعدائية إلى باكستان»، في إشارة إلى أسوأ مواجهة منذ عقود مع جارتها الهندية وقعت في مايو، واتسمت بإطلاق صواريخ وشن غارات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي.



واتهم مجاهد باكستان بمعاودة الهجوم الأحد، وحذر بالقول «نحن مستعدون للرد بقوة».



وأكدت وكالة فرانس برس سماع إطلاق نار كثيف من جانب باكستان على الحدود، قرب ولاية خوست الأفغانية.



وبدأ التصعيد الخميس إثر سماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية وانفجار ثالث في جنوب شرق البلد.



والجمعة، حملت وزارة الدفاع في حكومة طالبان مسؤولية هذه الهجمات لباكستان.



ولم تؤكد إسلام آباد دورها في هذه الانفجارات، لكنها أعلنت أن حدودها تعرضت لهجوم.



وأشارت إلى أنها ردت على مواجهات مسلحة انطلقت من كونار وننغرهار وبكتيا وخوست وهلمند، وهي ولايات تقع كلها على خط ديورند الذي يشكل الحدود بين باكستان وأفغانستان.