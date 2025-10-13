أدلى الناخبون في الكاميرون أمس بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد في استحقاق يجرى من جولة واحدة وسط توقعات بأن ينجح الرئيس المنتهية ولايته بول بيا (92 عاما) في الفوز بولاية ثامنة.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في الكاميرون (اليكام)، في بيان، إن نحو 8 ملايين شخص يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات.



ويخوض الرئيس بيا، الذي يتولى حكم البلاد منذ عام 1982، هذه الانتخابات ساعيا إلى الفوز بولاية ثامنة وسط منافسة من عدد من الشخصيات السياسية البارزة.



وبلغ عدد المرشحين الرسميين 12 مرشحا، إلا أن اثنين منهم انسحبا قبل موعد الاقتراع.



وتعتبر هذه الانتخابات محطة مهمة في تاريخ الكاميرون السياسي وسط متابعة محلية ودولية دقيقة لمجريات التصويت وشفافية العملية الانتخابية.