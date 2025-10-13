

أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الأحمدي بحملات تفتيشية مكثفة على إشغالات الطرق ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام بلوائح ونظم البلدية.



وقال مدير فرع بلدية الاحمدي سعد الخرينج إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.



وقام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة الاحمدي بإشراف رئيس مركز الفحيحيل محمد الهاجري بتنفيذ حملة ميدانية مكثفة أسفرت عن رفع 6 سيارات مهملة وتوجيه 36 ملصق انذار وتوجيه 3 تعهدات وإزالة جلسات مخالفة على الشواطئ في منطقتي شاطئ المنقف وأبوحليفة بالتعاون مع مديرية أمن محافظة الأحمدي.